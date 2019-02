Actualidade

O novo museu da Bauhaus de Dessau tem data prevista de inauguração para 08 de setembro, no ano em que se assinala o centenário da escola, e está pensado para influenciar a vida da cidade.

Os trabalhos decorrem sem pressas na chamada zona antiga da cidade. O espaço ocupado pelo novo museu fica num jardim, onde antes da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial existiam edifícios históricos, como o teatro da cidade.

Agora o grande edifício envidraçado, mas com linhas simples, chama a atenção dos que por ali passam. A proposta, sublinha o arquiteto responsável pelo projeto, Roberto Gonzalez, é precisamente erguer uma obra descomplicada, "que tenha um espaço completamente aberto à cidade e ao jardim, no rés-do-chão, onde está pensada uma zona para eventos, exposições temporais, café, a loja, e até os gabinetes, mas sempre aberto ao exterior, através de uma fachada de vidro. O objetivo é que a vida interior do edifício se reflita no exterior."