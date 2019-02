Greve/Enfermeiros

A associação de apoio ao doente com cancro digestivo manifestou hoje a sua preocupação com "as graves consequências" da greve dos enfermeiros para os doentes oncológicos.

Num comunicado enviado à agência Lusa já com a requisição civil em vigor em quatro hospitais, a associação Europacolon entende que a greve cirúrgica dos enfermeiros "está a aportar danos e sofrimento irreparáveis aos doentes oncológicos".

A associação que apoia os doentes com cancro digestivo, como cancro do intestino, lembra que o Serviço Nacional de Saúde atravessa dificuldades com as listas de espera para cirurgia "já numa situação normal", sendo que a situação é agravada com adiamentos de cirurgias provocados pela greve em blocos operatórios.