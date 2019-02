Actualidade

A ministra do Mar disse hoje à Lusa que a reconversão do terminal de contentores sul do Porto de Leixões, em Matosinhos, visa dar resposta ao crescimento da carga contentorizada que se prevê no curto e médio prazo.

Este investimento de 43,4 milhões de euros, suportado na totalidade pela concessionária do terminal, a Yilport Holding (Grupo Yildirim), vai reforçar a competitividade do Porto de Leixões que, no ano passado, alcançou um recorde de movimentação, salientou Ana Paula Vitorino.

"Vai melhorar-se substancialmente aquilo que já existe e resolver a questão da capacidade atual, dado o Porto de Leixões estar a ter um crescimento substancial, tanto que em 2018 já trabalhou acima da sua capacidade teórica", referiu.