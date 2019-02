Portugal/China

Portugal "vê muitas oportunidades no desenvolvimento da China", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa entrevista à revista mensal Macao, publicada em inglês e que é financiada pelo Governo do território administrado por Pequim.

"A progressiva afirmação da China no cenário internacional será sempre vantajosa para o mundo e certamente para Portugal", afirmou, defendendo que as empresas chinesas têm tido um "grande contributo" na criação do emprego em Portugal.

No dia em que se assinalam os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular da China, a revista divulgou hoje a entrevista no seu 'site', integrada numa edição que destaca ainda a visita do Presidente chinês, Xi Jiping, a Lisboa em dezembro de 2018.