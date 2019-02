Actualidade

O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra lidera um projeto europeu de promoção, sensibilização e envolvimento dos homens na paternidade e no cuidado, com um financiamento de mais de meio milhão de euros.

O projeto, intitulado "PARENT - Promotion, Awareness Raising and Engagement of Men in Nurture Transformations", é liderado pelo CES e vai decorrer em Portugal, Áustria, Lituânia e Itália, tendo financiamento do H2020, programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia, anunciou hoje a instituição, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Globalmente, homens e mulheres partilham ainda de forma não equitativa a divisão do trabalho de cuidado, entendido como trabalho doméstico e de cuidado não remunerado desenvolvido tanto em casa como na sociedade", refere o CES.