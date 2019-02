Actualidade

O desenvolvimento de um acelerador de partículas (ciclotrão) que vai melhorar o processo de diagnóstico do cancro mostra que a Universidade de Coimbra está "na vanguarda" desta área do conhecimento, afirma o reitor da instituição.

O Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), unidade da Universidade de Coimbra (UC), desenvolveu, em parceria com a multinacional belga IBA, um acelerador de partículas (ciclotrão), pioneiro a nível mundial, que vai otimizar a produção do isótopo Gálio-68, fundamental para o diagnóstico de cancro da próstata e do cancro do pâncreas e até aqui de difícil acesso.

O ciclotrão único no mundo deverá chegar a Coimbra em março e representa um investimento de dois milhões de euros repartido em partes iguais pela Universidade e pela multinacional belga IBA, sem recurso a qualquer ajuda estatal ou de fundos europeus, disse à agência Lusa o reitor da instituição, João Gabriel Silva, durante a visita à fábrica perto de Bruxelas onde o acelerador está a ser construído.