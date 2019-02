Actualidade

A vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) responsável por Portugal, Emma Navarro, disse hoje que o apoio às pequenas e médias empresas (PME) portuguesas "permanece a maior prioridade" da instituição em 2019.

"Apoiar as pequenas e médias empresas permanece a nossa principal prioridade em Portugal", disse Emma Navarro em conferência de imprensa, acrescentando que as PME são "o esteio da economia portuguesa e a maior fonte de emprego" no país.

"Estou confiante de que 2019 será um ano positivo para Portugal", acrescentou.