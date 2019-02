Venezuela

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, afirmou hoje que o Vaticano mantém uma posição de "neutralidade positiva" na atual crise na Venezuela, após a autoproclamação do Presidente interino, Juan Guaidó.

"A atitude da Santa Sé é de neutralidade positiva, não é a atitude daqueles se sentam em frente à janela e observam de maneira quase indiferente. É a atitude de estar sobre as partes para superar o conflito", indicou Parolin em declarações à televisão católica italiana TV2000.

"São as partes que devem movimentar-se neste momento, como aconteceu quando a Santa Sé aceitou fazer parte do diálogo", acrescentou o número dois do Vaticano, referindo-se às declarações feitas pelo papa Francisco na viagem de regresso dos Emirados Árabes Unidos.