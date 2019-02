Actualidade

Os cidadãos muçulmanos detidos na cidade do Dundo, província angolana da Lunda Norte, acusados de agressão aos agentes da polícia, estão já em liberdade, após absolvição em julgamento sumário, anunciou hoje fonte da comunidade islâmica em Angola.

"Felizmente, a situação está um pouco calma. Todos os nove irmãos que estavam detidos foram absolvidos e soltos na quarta-feira, dia 06 de janeiro, após um julgamento sumário", disse hoje à Lusa António Muhalia, secretário da comunidade islâmica na Lunda Norte.

As detenções aconteceram há uma semana no bairro Sachindongo e ocorreram, segundo o líder associativo, após "a polícia ter invadido uma mesquita" enquanto decorriam orações, com "agressões e detenções de pessoas sem motivo aparente", acusações rejeitadas pelas autoridades.