Ébola

Quase 500 pessoas morreram já na República Democrática do Congo (RDCongo) infetadas com o vírus Ébola, numa altura em que o número de contágios continua relativamente alto, mas há sinais encorajadores, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com os dados mais recentes da OMS, até 05 de fevereiro foram registados 789 casos de infeção com o vírus Ébola (735 confirmados e 54 prováveis), tendo sido registadas 488 mortes, mais 23 do que na última atualização feita pela organização.

O índice de mortalidade global atingiu os 62%.