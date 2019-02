Actualidade

A GNR deteve 12 pessoas ao desmantelar uma rede internacional de contrabando de tabaco que era introduzido em Portugal por via aérea com origem de Angola, anunciou hoje a corporação.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR estava há cerca de um ano a investigar esta rede, cuja atividade criminosa consistia na introdução de tabaco de contrabando através dos principais aeroportos portugueses, Lisboa e Porto, tendo como centro de distribuição os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, adianta a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

A corporação refere que as diligências de investigação culminaram com a operação Hórus, que consistiu no cumprimento de 12 mandados de detenção, bem como 39 mandados de buscas, dos quais 22 em residências.