Actualidade

As equipas de emergência turcas encontraram mais três corpos nos escombros de um prédio que ruiu na quarta-feira, em Istambul, elevando para 14 o número de mortos, indicou hoje o ministro do Interior da Turquia.

Suleyman Soylu referiu que as equipas de resgate estão a avançar com os esforços para conseguir alcançar outras pessoas presas nos escombros, sem avançar com o número de pessoas que permanecem desaparecidas.

O balanço anterior apontava para 11 mortos.