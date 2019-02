Actualidade

O líder supremo iraniano afirmou hoje que o seu país não deve confiar na União Europeia (UE), alguns dias após o lançamento pelos europeus de um sistema que permite contornar as sanções norte-americanas contra Teerão.

"Há discussões atualmente sobre os europeus e as suas propostas. O meu conselho é que não devemos confiar neles, assim como nos norte-americanos", disse o ayatollah Ali Khamenei segundo o seu 'site' oficial.

"Não digo que não devíamos ter relações com eles. É uma questão de confiança", adiantou durante uma reunião com responsáveis das forças armadas iranianas no âmbito das celebrações do 40.º aniversário da revolução islâmica.