Ordens profissionais e sindicatos portugueses da área judicial pediram a libertação de milhares de representantes do sistema judiciário turcos "detidos e condenados injustamente" e apelaram às instituições judiciárias nacionais e europeias que suspendam a cooperação com as congéneres turcas.

Numa declaração conjunta hoje divulgada, a partir de Lisboa, um grupo integrando ordens e sindicatos judiciais portugueses manifesta a "profunda preocupação pela violação (...) dos direitos humanos na Turquia", instando o governo turco a "repor urgentemente o Estado de direito" no país.

As entidades expressam solidariedade e pedem a libertação de juízes, procuradores, advogados e funcionários de justiça que foram "condenados por razões políticas", depois da crise política de 2016, que levou o governo a perseguir, prender e condenar milhares de pessoas que se opõem ao regime de Recep Erdogan.