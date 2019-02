Actualidade

O Sindicato dos Enfermeiros (SE) e o Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) anunciaram hoje um pré-aviso de greve de zelo, com início em março, reivindicando a reabertura da renegociação do Acordo Coletivo de Trabalho.

Em conferência de imprensa hoje no Porto, na sede do SE, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Azevedo, disse que as duas estruturas (reunidas na FENSE - Federação dos Sindicatos de Enfermeiros), que não estão envolvidas na greve nos blocos cirúrgicos de hospitais públicos, vão avançar com "o pré-aviso de greve de zelo" para ter início em março.

O objetivo é "acelerar a luta que está em cima da mesa" e resulta de os sindicatos estarem desde "16 de agosto de 2017 em negociações com o Governo sobre um acordo coletivo de trabalho" e perderam a paciência.