Actualidade

O embaixador da China em Portugal disse hoje que o investimento chinês, que já ultrapassou os 9.000 milhões de euros nos últimos anos, principalmente desde a crise financeira portuguesa, deverá ser reforçado no futuro.

"Nos últimos anos, a cooperação de investimento entre os dois países registou um desenvolvimento rápido; por um lado, o investimento chinês já passou os 9.000 milhões de euros, fazendo uma grande contribuição para o desenvolvimento socioeconómico de Portugal e, por outro lado, o investimento português na China está a aumentar de forma estável; estamos convencidos que essa cooperação de investimento vai ser ainda mais reforçada", disse o embaixador Cai Run.

Em declarações à Lusa, à margem da participação na conferência 'Quarenta Anos de Relações Diplomáticas entre Portugal e a República Popular da China", que decorreu hoje na Fundação Oriente, em Lisboa, o embaixador salientou que a visita do Presidente chinês a Portugal, no final do ano passado, elevou as relações a um novo patamar.