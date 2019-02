Actualidade

O município de Penacova quer dinamizar o turismo de natureza na região e apoiar o "desenvolvimento de soluções inovadoras" para o setor, através da criação do Centro de Inovação do Turismo de Natureza Km0.

"Dinamizar o turismo de natureza no município de Penacova, através do apoio a atividades que favorecem o aparecimento de soluções inovadoras capazes de explorar o potencial da região, é o principal objetivo do Km0", que acaba de ser criado, anunciou hoje a Câmara daquela vila do distrito de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

Com uma "estratégia de apoio ao empreendedorismo, à inovação tecnológica", desde aplicações (app) ou sensores a disponibilização gratuita de dados (open data), e à "promoção de conhecimento científico", em áreas como desporto, botânica, desenvolvimento sustentável e património, o centro de inovação "conta com o apoio do Instituto Pedro Nunes (IPN), da Universidade de Coimbra e de algumas startups tecnológicas" da região", adianta a autarquia.