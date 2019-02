Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou-se hoje disponível para se reunir com enviados do Grupo de Contacto Internacional promovido pela União Europeia para criar condições para a realização de novas eleições justas e livres no país.

"Estou pronto e disposto para receber qualquer enviado do grupo de contacto", disse Maduro numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores.

A declaração de Maduro surge um dia depois de o Grupo de Contacto Internacional (GCI) para a Venezuela, na sua primeira reunião, decidir enviar representantes para Caracas para se reunirem com ambas as partes no país, reconhecendo que a crise humanitária "se está a aprofundar".