Actualidade

Quatro funcionários da Assembleia Legislativa dos Açores foram advertidos por escrito, na sequência do inquérito interno instaurado para apurar a responsabilidade pela digitalização de documentos confidenciais, revelou hoje fonte parlamentar.

De acordo com a mesma fonte, o resultado do inquérito, instaurado no início de novembro de 2018, só agora ficou concluído e foi divulgado em conferência de líderes aos seis partidos com assento parlamentar, que, entretanto, já requereram cópia do relatório final.

Este inquérito foi instaurado depois de a presidente da Assembleia Regional, a socialista Ana Luís, ter descoberto que alguns "documentos confidenciais", que tinham sido enviados pelo Governo Regional para a Comissão de Inquérito ao Setor Público Empresarial, foram "inadvertidamente digitalizados" pelos serviços parlamentares e enviados por via eletrónica para vários deputados.