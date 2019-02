Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 0,88% no índice PSI20 para 5.091,06 pontos e com a Galp a liderar as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram, cinco subiram e duas ficaram inalteradas. A Galp liderou as descidas e caiu 2,76% para 13,39 euros.

No resto da Europa, o dia também foi negativo. Frankfurt perdeu 1,05%, Madrid caiu 0,91%, Paris 0,48% e Londres cedeu 0,32%.