A presidente da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) acusou hoje o sistema judicial de falhar na resposta à violência doméstica e pediu a responsabilização de quem não cumpre a lei.

Maria José Magalhães falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma reunião do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com um conjunto de associações de luta contra a violência doméstica, que durou perto de duas horas.

"Do nosso ponto de vista, da UMAR, há aqui uma grande falha ao nível do cumprimento dos direitos humanos por parte das entidades governamentais, que têm falhado, e que, na nossa análise, é realmente o setor judiciário, o setor dos tribunais, que não têm parado a violência", declarou.