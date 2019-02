Actualidade

O centro de treinos do clube brasileiro de futebol Flamengo, onde um incêndio deflagrou na madrugada de hoje provocando 10 mortos e três feridos, não possuía certificado contra incêndios, informaram os bombeiros do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro (CBMERJ), citada pelo jornal Estadão, o local não possuía o Certificado de Aprovação (CA), documento que atesta que a instalação está de acordo com a legislação vigente no que diz respeito a dispositivos contra incêndio.

No entanto, o corpo de bombeiros frisou que a inexistência desse documento não implica que o local não fosse seguro:" É importante esclarecer que a não existência do CA não significa, por si só, que o local não possuía os dispositivos, e sim que não era aprovado pelo CBMERJ", ressaltou a corporação, de acordo com o Estadão.