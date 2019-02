Actualidade

O Presidente da República ouviu hoje no Palácio de Belém, em Lisboa, associações de luta contra a violência doméstica, que no final defenderam que é preciso melhorar a articulação dentro do Estado e agilizar procedimentos.

Durante perto de duas horas, Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido com dirigentes da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), da Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV), da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), da Associação contra o Femicídio, do Observatório Nacional de Violência e Género e da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

Em declarações aos jornalistas, após a reunião, a presidente da UMAR, Maria José Magalhães, referiu que as associações que atuam nesta área vão reunir-se na próxima semana com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade.