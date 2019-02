Actualidade

O sindicato luxemburguês OGBL pediu hoje apoio ao Governo do Luxemburgo para ajudar a resolver os atrasos de Portugal na emissão do formulário E205, necessário para os emigrantes portugueses obterem a reforma naquele país.

A reivindicação foi feita durante um encontro com o ministro do Trabalho luxemburguês, Dan Kersch, e com o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, antecipando a visita ao Luxemburgo do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes Mendonça, nos dias 11 e 12 de fevereiro.

"Portugal é atualmente incapaz de transmitir [os documentos necessários] num prazo razoável, de dois ou três meses. Atualmente, há pessoas à espera há 18 meses e casos mesmo de três anos" pela reforma, criticou Carlos Pereira, membro da direção da central sindical luxemburguesa, apontando que haverá pelo menos 600 emigrantes portugueses "em sofrimento", por causa da falta de resposta de Portugal.