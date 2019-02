Actualidade

O novo simulador de pensões da Caixa Geral de Aposentações (CGA) registou a realização de 19.000 simulações na primeira semana de funcionamento, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O simulador ficou disponível no dia 01 de fevereiro, sendo que "entre os dias 01 e 07 de fevereiro foram realizadas 19.000 simulações", referiu à Lusa fonte oficial do ministério tutelado por Vieira da Silva.

Com esta nova ferramenta, os cerca de 200 mil funcionários públicos que entraram na administração pública até 31 de agosto de 1993 podem simular o valor de pensão a que terão quando reunirem as condições para a reforma completa ou verificar o montante que recebem caso optem por uma saída antecipada ou por atrasar essa saída para além da idade legal.