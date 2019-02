Greve/Enfermeiros

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a requisição civil decretada pelo Governo para a greve de enfermeiros em blocos operatórios não resolve o problema e apelou ao diálogo entre as partes para se encontrar uma solução.

"Foi encontrada uma medida que o Governo considerou pertinente, mas nós [PCP] temos a ideia de que não será claramente a solução para o problema que está criado", disse Jerónimo de Sousa, referindo: "A requisição civil não resolve nenhum problema".

O líder dos comunistas falava aos jornalistas depois de ter participado numa sessão pública promovida pelo PCP com trabalhadores da indústria mineira, na vila de Aljustrel, no distrito de Beja, no Alentejo.