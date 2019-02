Actualidade

A seleção portuguesa feminina de ténis garantiu hoje a presença no 'play-off' de manutenção no Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup, ao vencer a África do Sul, por 2-0, no Centre National de Tennis, no Luxemburgo.

Ana Filipa Santos, de 22 anos e número 704 do 'ranking' mundial da ITF, foi a primeira portuguesa a entrar em ação na terceira jornada da 'pool' B e, perante Zani Barnard, uma jovem de 19 anos que ocupa o 831.º posto da mesma hierarquia, conquistou o primeiro ponto para a seleção nacional, ao fechar o primeiro singular do dia por 6-4 e 7-5, em uma hora e 29 minutos.

Consumada a primeira vitória na Fed Cup de Ana Filipa Santos, que se havia estreado na quinta-feira ao serviço da seleção, a bicampeã nacional absoluta Francisca Jorge (648.ª WTA) sentenciou o primeiro triunfo de Portugal, ao bater Chanel Simmonds (488.ª WTA) em dois 'sets', por 6-1 e 6-3, em menos de uma hora.