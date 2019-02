Actualidade

A portuguesa Patrícia Mamona voltou hoje a melhorar o recorde de Portugal do triplo salto em pista coberta, ao saltar 14,44 metros no Meeting de Madrid, numa autêntica final mundial.

A atleta do Sporting, que fechou a sua prestação como a abriu, com saltos a 14,11 metros, pelo meio fez um concurso fantástico, aproximando-se do recorde de Portugal ao segundo ensaio, com 14,31, melhorando depois o recorde no terceiro salto para 14,38 e conseguindo o salto recorde no quarto ensaio, com 14,44 metros.

A saltadora melhorou assim em oito centímetros o anterior máximo (14,36), que conseguiu em Pombal em 23 de fevereiro de 2014, e que igualou em 03 de fevereiro, em Karlsruhe, na Alemanha.