Greve/Enfermeiros

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje irresponsável fazer do impasse entre Governo e enfermeiros "um conflito galopante", manifestando preocupação com o "extremar de posições que não tem levado a lado nenhum".

Em declarações aos jornalistas à margem de uma ação de contacto com a população em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre a requisição civil na greve dos enfermeiros em blocos operatórios decretada na quinta-feira pelo Governo.

A coordenadora do BE garantiu que o partido "defende o direito à greve", lembrando que "esta requisição civil foi feita porque, segundo o Governo, não estão a ser respeitados serviços mínimos", mas "os sindicatos dizem que os serviços mínimos estão a ser respeitados" o que, a ser verdade, faz com que esta medida não tenha, "na prática, nenhum efeito".