Actualidade

A Grécia tornou-se hoje no primeiro país a ratificar a entrada da Macedónia do Norte na NATO, depois de resolvida a disputa sobre o nome macedónio, que dividiu Atenas e Skopje por mais de um quarto de século.

A ratificação foi aprovada no parlamento com 153 votos a favor, dos quais 145 do partido no poder, o Syriza, e outros oito de parlamentares independentes.

Durante o debate, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, deu as boas-vindas à Macedónia do Norte à aliança e enfatizou que a ratificação do protocolo de adesão da NATO é um "dever patriótico".