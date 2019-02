Actualidade

Os dez rapazes que morreram no incêndio que deflagrou na madrugada de hoje no centro de treinos do Flamengo, clube de futebol do Rio de Janeiro, tinham entre 14 e 16 anos e jogavam pelo clube brasileiro.

As vítimas foram identificadas ao longo do dia, confirmando-se que eram atletas do Flamengo, sendo que um deles, com 14 anos, encontrava-se na fase de testes para ingressar no clube.

O fogo atingiu o alojamento onde viviam os jovens atletas, que na sua maioria eram provenientes de outros estados brasileiros, no momento em que estes se encontravam a dormir.