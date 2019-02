Actualidade

A Google chegou a acordo com as autoridades russas para apagar ligações a sítios na internet proibidos na Federação Russa, informaram hoje meios locais.

O diário Vedomosti noticiou que a Google chegou a acordo com a reguladora estatal do setor da comunicação social, Roskomnadzor, com o que vai receber regularmente uma listagem dos sítios proibidos, para apagar as ligações.

O jornal adiantou que a Google já removeu cerca de 70% dos sítios proibidos do seu motor de busca.