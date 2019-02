Actualidade

Os distúrbios hoje registados em Bissau provocaram pelo menos 19 feridos, que foram atendidos pelo Hospital Nacional Simão Mendes e pelo Hospital Militar, disseram fontes médicas.

No Hospital Nacional Simão Mendes, no centro de Bissau, deram entrada 12 pessoas, entre as quais cinco intoxicadas devido ao gás lacrimogéneo lançado pela polícia, informou o médico João Xavier Pantera.

Segundo o médico, todos os feridos que deram entrada no Hospital Nacional Simão Mendes já tiveram alta com exceção de duas pessoas.