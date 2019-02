Actualidade

A Apple exigiu aos autores de aplicações que deixem de utilizar os sistemas que registam a atividade dos utilizadores de iPhone, sob pena de os retirar da sua loja em linha, noticiou na sexta-feira o sítio TechCrunch.

As condições de utilização da App Store, a 'boutique' em linha da Apple, "exige que as 'apps' solicitem a autorização dos utilizadores e lhes digam de forma clara e visível quando registam, carregam ou conservam, de uma maneira ou outra, a atividade do utilizador", indicou a Apple, segundo uma declaração citada pela revista em linha especializada nas tecnologias.

Se os autores dos programas informáticos não pararem com estas práticas ou não advertirem os utilizadores, as suas aplicações vão ser retiradas da App Store, acrescentou o fabricante do iPhone, que se apresenta regularmente em paladino da proteção dos dados pessoais e critica as práticas de outras empresas tecnológicas, como a Facebook.