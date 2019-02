Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos anunciou a capital do Vietname, Hanói, como o local da cimeira a 27 e 28 de fevereiro com o líder da Coreia do Norte e afirmou que Pyongyang "tornar-se-á numa grande potência económica".

"Os meus representantes acabaram de deixar a Coreia do Norte depois de uma reunião muito produtiva", escreveu Donald Trump na rede social Twitter, na sexta-feira, referindo-se ao encontro entre o enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com o seu homólogo Kim Hyok Chol.

"A hora e a data ficaram acordadas para a segunda cimeira com Kim Jong-Un [líder norte-coreano]. Acontecerá em Hanói, no Vietname, em 27 e 28 de fevereiro. Estou ansioso para ver o Presidente Kim e promover a paz!", acrescentou o Presidente norte-americano.