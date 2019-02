Venezuela

Um deputado da oposição afirmou denunciou que o Governo venezuelano reforçou a presença militar na fronteira com o Brasil, onde se espera a instalação de um centro de ajuda humanitária.

"Eles [Governo venezuelano] reforçaram a presença militar na fronteira com o Brasil (...) limitaram o tráfego de veículos e fazem revisões detalhadas", denunciou Ángel Medina, deputado da Assembleia Nacional, na sua conta da rede social Twitter, na sexta-feira.

A presença militar foi reforçada em Santa Helena Uairén, no estado venezuelano de Bolívar, no sul do país, acrescentou Ángel Medina.