O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte afirmou hoje que as reuniões realizadas em Pyongyang, para preparar a segunda cimeira entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-Un, "foram produtivas".

"As conversas nos últimos dias foram produtivas. A nossa equipa conseguiu abordar áreas de interesse comum e ficou ainda acordado que nos vamos reunir novamente (antes da cimeira)", disse Stephen Biegun, já em Seul com o representante sul-coreano no diálogo sobre a desnuclearização da península coreana, Lee Do-hoon.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou a capital do Vietname, Hanói, como o local da cimeira a 27 e 28 de fevereiro com o líder da Coreia do Norte e afirmou que Pyongyang "tornar-se-á numa grande potência económica".