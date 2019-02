Actualidade

O queijo da Serra da Estrela de Denominação de Origem Protegida (DOP) tem atualmente 40 queijarias certificadas e 210 produtores de leite, e a produção atingiu, em 2017, as 195 toneladas, com receitas estimadas em 3,5 milhões de euros.

A importância económica da fileira do queijo levou, recentemente, ao lançamento do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da região Centro, projeto que envolve 14 entidades da região e um investimento total de 2,7 milhões de euros, sendo que a liderança está a cargo da InovCluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro.

Segundo esta associação, ao nível da produção, a DOP Serra da Estrela representa 45% da produção de queijo da região Centro: das 102 toneladas produzidas em 2012, passou para as 195 toneladas em 2017.