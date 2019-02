Actualidade

O impacto económico total da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital é superior a 2,5 milhões de euros, segundo uma estimativa da Câmara Municipal.

Destinada a comercializar e promover o queijo de ovelha com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Estrela, a feira, que este ano se realiza de 16 a 17 de março, "atrai habitualmente mais de 50 mil visitantes nos dois dias", disse o presidente da autarquia, José Carlos Alexandrino, à agência Lusa.

Na sua opinião, o evento "é o maior" na região demarcada, que abrange 18 municípios: Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu, nos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.