Venezuela

Na praça Bolívar, no centro de Caracas, por estes dias é um fervilhar de gente, demonstrações de grupos militares, funcionários públicos, todas as organizações apoiantes do regime por ali passam gritando palavras de ordem por Nicolás Maduro.

Desde quarta-feira que começou a campanha "Eu assino pela Paz" que visa atingir o objetivo de chegar aos 10 milhões de assinaturas que serão depois entregues no escritório de Donald Trump, na Casa Branca.

Em todas as praças Bolívar (o Libertador, que no século XIX foi uma peça chave nas guerras da independência da América espanhola perante o império espanhol) de todas as cidades do país estão neste momento montadas bancas de recolha de assinaturas para se cumprir o objetivo traçado pelo regime.