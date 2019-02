Actualidade

O concelho de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, abre hoje o ciclo anual de feiras do queijo de ovelha produzido na Serra da Estrela, que termina a 17 de março em Oliveira do Hospital (Coimbra) e Fornos de Algodres (Guarda).

As tradicionais feiras e festas de promoção do queijo são realizadas anualmente por várias autarquias da zona da Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.