Actualidade

Mais de 90 empresas portuguesas participam de domingo a quarta-feira, em Milão, Itália, na maior feira internacional de calçado, numa altura em que o setor quer "reposicionar-se" para se afirmar nos mercados externos.

"Portugal será a segunda maior delegação estrangeira naquela que é a mais importante e prestigiada feira de calçado do mundo, logo a seguir a Espanha", destaca a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), que organiza a participação portuguesa na Micam.

As mais de nove dezenas de empresas portuguesas que rumam a Milão respondem por mais de 8.000 postos de trabalho e cerca de 500 milhões de euros de exportações e recebem, no primeiro dia da feira, no domingo, a visita do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Vieira da Silva, e do secretário de Estado da Economia, João Correia Neves.