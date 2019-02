Actualidade

A indústria portuguesa de calçado criou 238 novas marcas desde 2010, 24 das quais no ano passado, traduzindo a prioridade dada à aposta nas marcas próprias para valorização do 'made in' Portugal, anunciou hoje a associação setorial.

"A aposta nas marcas próprias é uma prioridade definida no Plano Estratégico FOOTure 2020", destaca a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), explicando que, "apesar do ganho de imagem conseguido pelo calçado português, a realidade do 'cluster' nesta matéria é ainda muito variada".

Decidida a "mobilizar em favor das empresas" as competências que têm sido utilizadas para construir a imagem coletiva do setor, a associação entende que os empresários "devem ser auxiliados" no desenvolvimento de campanhas de imagem e de planos de comunicação personalizados, assim como na contratação de agências de comunicação, na participação em 'showrooms' no exterior e na melhoria da sua imagem interna, "que é determinante na relação com os compradores que as visitam".