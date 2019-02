Actualidade

A pintora portuguesa Paula Rego tem três exposições marcadas para galerias de arte e museus no Reino Unido até 2020, e mais duas em Madrid e Dublin, revelou hoje fonte da Casa das Histórias, em Cascais.

Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do museu dedicado à obra da pintora, Catarina Alfaro, indicou que 2019 e 2020 "vão ser anos muito importantes no percurso expositivo da artista no Reino Unido", onde reside.

De acordo com a curadora e investigadora da obra de Paula Rego, estão previstas exposições na Jerwood Gallery (13 de maio a 22 de outubro deste ano), na Milton MK Galllery (junho), na Scottish National Gallery (23 de novembro a 26 de abril de 2020) e no Irish Museum of Modern Art (25 de maio de 2020 a 01 de novembro de 2020).