O médio Francisco Geraldes, que regressou no mercado de janeiro após empréstimo ao Eintracht Frankfurt, entra nos futebolistas convocados do Sporting para a visita de domingo ao Feirense, numa lista com algumas mudanças.

Em relação aos convocados para o dérbi de quarta-feira com o Benfica para a Taça, o treinador holandês Marcel Keizer fez sair Petrovic, Jefferson e Jovane Cabral, bem como André Pinto, com um traumatismo no pé direito.

O central junta-se aos lesionados Mathieu, Battaglia e Nani, que continuam em recuperação de lesões.