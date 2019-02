Actualidade

A seleção portuguesa feminina de ténis garantiu hoje a manutenção no Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup, ao bater a congénere da Bósnia, por 2-1, no Centre National de Tennis, no Luxemburgo.

Depois da derrota de Ana Filipa Santos no primeiro encontro de singulares do dia frente a Nefisa Berberovic, por duplo 6-1, a bicampeã nacional absoluta Francisca Jorge restabeleceu a igualdade no marcador (1-1), ao derrotar Anita Husaric em três 'sets', pelos parciais de 3-6, 6-4 e 6-2.

O ponto decisivo na eliminatória foi conquistado no encontro de pares, depois de Francisca Jorge e Maria Inês Fonte superarem a dupla composta por Nefisa Berberovic e Anita Husaric em três partidas, por 3-6, 6-4 e 6-4.