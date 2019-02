Europeias

O PS/Açores indicou o seu líder parlamentar na Assembleia Regional, André Bradford, para integrar a lista socialista às europeias de 26 de maio próximo num dos lugares de eleição segura, disse hoje à agência Lusa fonte deste partido.

A decisão de escolher André Bradford, jornalista de profissão, licenciado e mestre em Ciências da Comunicação, de 48 anos, foi tomada em reunião da Comissão Regional do PS/Açores - o órgão máximo desta estrutura entre congressos.

André Bradford, ex-secretário regional da presidência no último executivo liderado por Carlos César, entre 2008 e 2012, vai substituir na lista europeia do PS, como candidato indicado pelos Açores, o atual eurodeputado Ricardo Serrão Santos, que, em 2014, entrou no quinto lugar dos efetivos.