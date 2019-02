Actualidade

O futebolista brasileiro Jonas está de regresso aos convocados do Benfica, um mês depois de se ter lesionado no joelho, numa lista em que o treinador Bruno Lage fez regressar Vlachodimos, que cumpriu castigo.

Nas opções para a receção de domingo ao Nacional, na 21.ª jornada da I Liga, Jonas é a grande novidade, depois de o avançado ter disputado o último jogo em 02 de janeiro, no qual foi expulso em Portimão e o Benfica perdeu (2-0).

Foi também o último jogo do treinador Rui Vitória pelas 'águias', mas Jonas lesionou-se na semana seguinte e não pôde ser opção, com o treinador substituto Bruno Lage a apostar, com sucesso, na dupla formada por João Félix e Seferovic.