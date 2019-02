Aliança/Congresso

O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, assumiu hoje estar esmagado pelas intervenções ouvidas no congresso fundador, defendendo que a política "com P grande" tem de ser "uma regra sagrada" do partido.

"Confesso que estou esmagado pelo que tenho visto. Esmagado no bom sentido", acentuou o antigo primeiro-ministro, numa sua primeira intervenção, ou conversa, como preferiu classificá-la, já passava das 22:00, no congresso fundador da Aliança.