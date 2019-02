Actualidade

Um jornalista de rádio foi assassinado no México no sábado, informaram as autoridades locais, tornando-se o segundo jornalista morto este ano no país.

Este jornalista morreu "por causa de várias feridas causadas por uma arma de fogo", anunciou em comunicado, a procuradoria do Estado de Tabasco, no sudeste do México.

As autoridades informaram a abertura de uma investigação sobre o assassinato de Jesus Ramos Rodriguez, num restaurante na cidade de Emiliano Zapata.